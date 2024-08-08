Офтальмолог рассказала о признаках синдрома сухого глаза

Офтальмолог Корнеева рассказала о признаках синдрома сухого глаза
Врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Корнеева рассказала, какими могут быть признаки синдрома сухого глаза.
«Первая жалоба пациента — это, конечно же, чувство песка в глазах», — цитирует эксперта sovainfo.ru.
По словам Корнеевой, практически все современные люди подвержены синдрому сухого глаза, в том числе офисные работники и водители.
«Подвержены люди, у которых какие-то хронические заболевания. В первую очередь это гипертоническая болезнь, приём противоаллергических препаратов, оральных контрацептивов, при патологии щитовидной железы», — перечислила врач.
Как отметила Корнеева, лечение может подобрать только специалист. У синдрома сухого глаза две основные причины — нарушение выработки слезы или повышенная испаряемость.
Ранее врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Сино Гозиев посоветовал не спать в линзах.