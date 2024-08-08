Гастроэнтеролог рассказала о малоизвестных симптомах заражения паразитами

Лето – время повышенного риска заражения паразитами. Гастроэнтеролог Татьяна Заможняя рассказала о симптомах, которые указывают на энтеробиоз.

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Лето – время, когда риск заражения паразитами резко возрастает. Причина – немытые овощи и фрукты, не прошедшая достаточную термическую обработку пища, контакт с почвой, купание в водоемах, контакт с уже зараженным человеком или животным.

По словам гастроэнтеролога Татьяны Заможней, есть верные симптомы, указывающие на энтеробиоз.

И если одни из них хорошо известны, то другие часто маскируются под желудочные расстройства. Так, на заражение паразитами указывают потеря аппетита и веса, вздутие живота, боли в неприятные ощущения в животе, слабость и диарея.

Гастроэнтеролог отметила, что в большинстве случаев прогнать незваных гостей помогает правильно подобранные препараты. Однако бывают случаи, когда лечение требует госпитализации.

«За лечением следует отправляться на прием к инфекционисту, — подчеркнула медик, предостерегая от самолечения.

Не стоит забывать и о профилактике заражения, напомнила врач в разговоре с «Вечерней Москвой». Избежать энтеробиоза поможет регулярное мытье рук, употребление в пищу прошедших обработку продуктов, мытье овощей и фруктов. Воду стоит пить только из проверенных источников, а лучше кипяченую или бутилированную.

Напомним, ранее врачи призвали насторожиться, если на коже неожиданно появляются прыщи и высыпания, так как это может быть симптомом заражения паразитами.

Также стало известно, что из водопроводных кранов в квартирах в Череповце полились белые черви. Эти паразиты могут поселиться в тканях и органах: сердце, мышцах, почках и даже глазах.