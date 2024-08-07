Врачи призывают запретить кварцевые столешницы из-за риска силикоза

По данным свежего исследования, опубликованного в журнале BMJ Thorax, в одной из специализированных клиник было выявлено восемь случаев силикоза среди мужчин в возрасте от 27 до 56 лет, которые занимались резкой и полировкой кварцевых столешниц. Силикоз — это тяжелое поражение легких, вызванное вдыханием кварцевой пыли, образующейся при обработке материала. В результате болезни один из пациентов скончался, а двум другим требуется трансплантация легких.

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Исследователи отмечают, что при резке и полировке кварцевых столешниц с помощью шлифовальной машины образуется значительное количество мелкодисперсной пыли, вдыхание которой может привести к развитию силикоза. В связи с этим эксперты призывают регулирующие органы рассмотреть вопрос о запрете использования кварцевых столешниц, а также усилить меры безопасности для защиты здоровья рабочих.

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