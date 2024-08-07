Назван фактор развития варикоза в молодом возрасте

Врач-флеболог «СМ-Клиники» кандидат медицинских наук Андрей Герасин рассказал о причинах развития варикоза в молодом возрасте.

«Главным фактором развития варикозной болезни у молодых является наследственный фактор, который усугубляется лишним весом и длительным сидячим образом жизни с отсутствием спорта у подростков», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, помимо наследственности на развитие болезни также влияют лишний вес, гиподинамия, частые перелёты без компрессии, офисная работа.

Основными симптомами варикоза являются отёки ног, тянущие и распирающие боли в голени во второй половине дня, расширенные, извитые, выпирающие и увеличенные в размерах вены, сосудистые звёздочки на нижних конечностях.

«Для лечения любой стадии варикозной болезни сегодня не нужен наркоз и большие разрезы с длительной реабилитацией. Однако следует помнить, что чем дольше длится варикоз, тем обширнее требуется хирургическое вмешательство и тем выше риск развития тромбозов. Поэтому с визитом к врачу затягивать категорически не стоит», — заключил врач.

Ранее флеболог, эксперт телеканала «Доктор» Евгений Летуновский заявил, что ходьба и плавание — эффективные способы борьбы с варикозом.