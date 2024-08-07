Врач объяснила причины учащения приступов изжоги в жару

Гастроэнтеролог Маргарита Амеличкина объяснила, почему летом учащаются приступы изжоги, доставляющей немало дискомфорта. Ее слова приводит «Российская газета».

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Врач назвала одной из причин учащения изжоги в жару сезон шашлыков. Если люди практически каждые выходные выезжают на природу и готовят мясо и овощи на мангале и гриле, это нарушает нормальную работу желудка.

Также, по словам Амеличкиной, спровоцировать ощущение жжения в желудке могут употребление сезонных фруктов и ягод в больших количествах, алкоголь и газированные напитки.

«Поэтому летом, наряду с другими симптомами со стороны желудочно-кишечного тракта, изжога может появляться у людей чаще. В последние годы этот симптом, как и в целом проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта, очень распространен», — объяснила гастроэнтеролог.

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