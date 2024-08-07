Пациента с гигантской опухолью мозга спасли в Нижнем Новгороде

Нейрохирурги нижегородской больницы имени Семашко удалили огромную опухоль из мозга 50-летнего мужчины. Об этом рассказал главный редактор медицинского портала «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своём Telegram-канале. При обследовании у пациента была обнаружена менингиома передней черепной ямки. Это новообразование привело к нарушению зрения пациента и спровоцировало у него так называемую «лобную психику».

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Как объяснил Никонов, у людей с таким заболеванием формируется полное безразличие к жизни, они становятся равнодушными и склонными к плоским шуткам. Операция по удалению новообразования длилась восемь часов. Как рассказал нейрохирург Петр Черемухин, она прошло успешно. Пациент уже пришёл в сознание и его перевели в общую палату. Врач отметил, что синдром лобной психики у пациента регрессировал, а зрение начало восстанавливаться.

Ранее сайт Pravda-nn.ru рассказал, что нижегородские медики вернули зрение 70-летней пациентке.