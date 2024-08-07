Врач объяснил, чем опасна эмфизема и кому она грозит

Эмфизема — хроническая болезнь легких, при которой альвеолы теряют эластичность — опасна тем, что она не лечится полностью, рассказал в беседе с LIFE.ru врач Роман Иванов. По его словам, в группе риска находятся курильщики, пожилые люди, а также лица, работающие на вредном производстве.

Врач рассказал, что эмфизема опасна и может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, дыхательной недостаточности и даже пневмотораксу. Эта болезнь в основном развивается у пожилых людей, чаще — у мужчин.

Эмфизема часто развивается как осложнение других заболеваний легких: хронического бронхита, пневмонии, астмы, туберкулеза и хронической обструктивной болезни легких. Курение, включая пассивное, загрязненный воздух и работа на вредных производствах также негативно влияют на альвеолы. В редких случаях эмфизема может возникнуть из-за врожденного дефицита белка альфа-1-антитрипсина, который защищает легкие от разрушения, — объяснил Иванов.

Он добавил, что среди симптомов заболевания одышка, слабость, сухой кашель, сонливость и посинение кожных покровов. При запущенной эмфиземе грудная клетка начинает выглядеть бочкообразной из-за расширения легких.

Полностью вылечить эмфизему невозможно. Больным рекомендуется бросить курить и начать принимать бронхорасширяющие, муколитические и глюкокортикостероидные препараты, делать ингаляции. При этом подчеркивается, что принимать такие препараты нужно строго по назначению специалистов. В ряде случаев пациентам проводят заместительную терапию или хирургическую операцию, отметил врач.

Журнал Science Immunology ранее сообщил, что ученые из Льежского университета обнаружили популяцию иммунных клеток, которые участвуют в восстановлении легких после вирусной инфекции. Респираторные вирусы могут иметь серьезные последствия, особенно во время пандемии COVID-19, потому что способны привести к разрушению легких, включая альвеолы, ответственные за газообмен.