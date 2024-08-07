Запах изо рта: основные причины и как бороться

Неприятный запах изо рта может говорить как о несоблюдении гигиены, так и патологиях, которые требуют обращения к врачу. Стоматолог Татьяна Сумцова рассказала, в каких случаях неприятный запах – повод для обращения к врачу.

Причиной неприятного запаха изо рта может быть не только плохая гигиена. Есть еще как минимум пять факторов, которые малоизвестны большинству обывателей.

Так, по словам стоматолога Татьяны Сумцовой, нередко запах изо рта связан с патологиями, не связанными с зубами. Например, проблемы с ЖКТ, печенью, почками и даже с дыхательными путями.

Поэтому Сумцова подчеркивает, при появлении запаха изо рта, не вызванного проблемами с зубами, стоит пройти полное обследование.

Еда и вредные привычки еще одна причина, которые могут привести к неприятному запаху изо рта, добавила врач в разговоре с «Вечерней Москвой».

К примеру, запах после чеснока, лука и некоторых специй выветривается очень долго. Как и после выкуренной сигареты или спиртного.

Лекарства, в том числе антибиотики, в силу своей способности нарушать микробом кишечника, также вызывают неприятный запах изо рта. Еще одна причина - галитоз на фоне их приема.

Сумцова добавила, недостаточное слюноотделение – состояние, при котором помимо прочего нарушается процесс самоочистки ротовой полсти. Как следствие, появляется неприятный запах изо рта. Поэтому важно соблюдать водный баланс, подчеркивает стоматолог.

Напомним, ранее Сумцова рассказала, кому подходят брекеты и прозрачные элайнеры. Также врач предупредила, что запущенный кариес может вызвать ангину, тонзиллит, а также проблемы с ЖКТ, так как кариес, так и тонзиллит вызваны одними и теми же микробами. Речь идет о стрептококках.