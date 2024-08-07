Специалист объяснила, как остановить носовое кровотечение

Запрокидывание головы не остановит носовое кровотечение, предупредила врач-педиатр Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Лилия Музафарова. В беседе с NEWS.ru специалист уточнила, что в таком положении человек просто перестает видеть кровь, потому что она начинает стекать по задней стенке глотки в желудок.

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Распространенный совет о том, что при носовом кровотечении нужно запрокинуть голову наверх, в корне неправильный. В таком случае кровь из носа не останавливается — мы просто перестаем ее видеть, потому что она стекает по задней стенке глотки в желудок, — пояснила врач.

По ее словам, если кровотечение возникло из-за небольшой травмы, можно помочь пострадавшему самостоятельно. Врач посоветовала при этом не паниковать. Если кровь из носа идет у ребенка, важно его успокоить, уточнила специалист. Она предупредила, что из-за плача может повыситься давление в сосудах.

Нежелательно ложиться, чтобы не наглотаться крови и не вызвать тошноту с рвотой. Лучше сесть на стул и слегка наклонить голову вперед, но не нужно опускать ее слишком сильно, чтобы не увеличить приток крови в сосуды носа, — заключила Музафарова.

Хирург Игорь Корниенко ранее предупредил, что острая боль в животе может вызвать сепсис, за которым последует смерть. Специалист уточнил, что спасти пациента в такой ситуации сможет только врач. По его словам, прогноз может ухудшаться с каждой минутой и терпеть боль нельзя ни в коем случае.