Назван внешний признак высокого риска ранней смерти

Исследования показывают, что долголетие связано с большим количеством факторов. В первую очередь — с генетикой и образом жизни. Но результаты одного исследования продемонстрировали, что есть ещё кое-что.

© Ferra.ru

Учёные решили в рамках одного исследования проверить, могут ли морщины на лбу служить маркерами риска возникновения болезней сердца. Принимали участие в этой работе 3200 здоровых взрослых в возрасте от 32 до 64 лет. Наблюдение за ними длилось 20 лет.

Результаты исследования показали, что у людей, имеющих больше морщин на лбу, вероятность низкой продолжительности жизни была значительно выше, чем у тех, кто не имел морщин вообще. У тех же, кто имел немного морщин, был слегка повышенный риск смерти от болезней сердца, если сравнивать их с участниками без морщин.

© Pixabay ckstockphoto

Риск преждевременной смерти также у людей, которые имели среднее и большое количество морщин на лбу, был почти в 10 раз выше по сравнению с теми, у кого морщин не было.

По словам доктора Йоланды Эсквирол, морщины на лбу могут указывать на атеросклероз.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.