«Нацимбио» поставит 70,6 млн доз вакцин против гриппа

Холдинг "Нацимбио" (входит в госкорпорацию "Ростех") начал поставки в регионы РФ препаратов против гриппа, до конца ноября планируется поставить 70,6 млн доз вакцин. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Ростеха.

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"Холдинг "Нацимбио" приступил к отгрузкам в российские регионы препаратов против гриппа. До 1 сентября в медицинские учреждения будут переданы отечественные трехвалентные вакцины, а также четырехвалентный препарат "Ультрикс Квадри". Всего до конца ноября планируется поставить 70,6 млн доз вакцин", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора "Нацимбио" Андрея Загорского, к 1 сентября будет отгружено 21,2 млн доз препаратов, что составляет более 30% от всего запланированного на этот год объема.

"Вакцины содержат актуальный набор штаммов, рекомендованный ВОЗ для эпидемического сезона 2024-2025 годов. Общий график поставок вакцин предусматривает поэтапное снабжение всех субъектов в период с августа до конца ноября. Все поставляемые препараты производятся в Российской Федерации по технологии полного цикла", - цитирует пресс-служба Загорского.

В Ростехе подчеркнули, что в связи с частой мутацией вирусов гриппа регулярно происходит обновление штаммового состава противогриппозных вакцин. Известно, что среди циркулирующих штаммов, способных инфицировать человека, особенно опасны вирусы гриппа А, которые были ответственны за возникавшие в прошлом пандемии гриппа.

Так, в текущем сезоне в рамках Национального календаря профилактических прививок россиянам доступны три вакцины, две из них - "Ультрикс Квадри" и "Совигрипп" - производятся на площадках холдинга "Нацимбио", а третья - "Флю-М" - является разработкой Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА России (СПбНИИВС). Доставку в регионы всех вакцин будет осуществлять "Нацимбио", как единственный поставщик для нужд Минздрава России.