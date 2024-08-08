Названы болезни, которые можно определить по ногтям

Неровная поверхность ногтей или изменение цвета ногтевой пластины могут указывать на серьезные заболевания, включая анемию, отравление свинцом или болезни почек. Об этом The Conversation рассказал врач Дэн Баумгарт.

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Ногтевая пластина должна быть ровной, без выпуклостей и провалов. Их наличие может указывать на анемию, то есть дефицит эритроцитов или содержащегося в них белка гемоглобина. Это состояние приводит к недостатку кислорода в крови и часто связано с дефицитом железа. Его могут вызывать плохое питание, целиакия или рак ЖКТ.

Пожелтение ногтя может быть вызвано грибком, либо аутоиммунным заболеванием кожи псориазом. В некоторых случаях белые пятна на ногтях могут указывать на отравление свинцом или мышьяком. Однако чаще они связаны с небольшими повреждениями верхнего слоя ногтя. Побеление всего ногтя может быть вызвано дефицитом белка из-за болезни печени или почек.

Наличие проблем с ногтями, особенно длительных, требует обращения к врачу. Также стоит посетить его при травме ногтя, чтобы снизить риск инфекции. Гематомы, то есть скопление крови под ногтем, обычно проходят сами. Но в некоторых случаях они могут привести к отделению ногтя от его ложа и инфекции.

Ранее врачи рассказали, что изменение формы ногтей может указывать на рак легкого.