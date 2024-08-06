Кардиолог назвал семь последствий избыточного веса

Заведующая консультативно-диагностическим отделением Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В. П. Полякова, врач-кардиолог Елена Куракина отметила, что прежде всего от лишнего веса повышается артериальное давление. Это происходит из-за увеличения нагрузки на сердце и сосуды.

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Также может развиться дислипидемия, нарушая уровень холестерина в крови. Эти изменения способствуют образованию атеросклеротических бляшек в сосудах.

Ожирение приводит к сахарному диабету и инсулинорезистентности. Это в будущем спровоцирует процесс атеросклероза и увеличит вероятность сердечно-сосудистых осложнений.

Кроме этого, избыточная жировая ткань, особенно висцеральная, способствует хроническому воспалению в организме, что также связано с развитием атеросклероза и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Лишний вес часто вызывает оксидативный стресс. Увеличивается количество свободных радикалов, что сильно повреждает сосуды.

Также вырабатывается метаболический синдром. Отсюда возникает гипертония, дислипидемия, инсулинорезистентность и значительно увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме этого человек с лишним весом попадает в порочный круг, за счет того, что уменьшается физическая активность. А для сердца важно постоянно заниматься спортом.

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