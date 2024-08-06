Сок сельдерея на солнце может вызвать ожоги на коже, сообщает Telegram-канал «Доктор Питер». По его данным, ферменты растения повышают восприимчивость к ультрафиолету.

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Сельдерей содержит псоралены (или фурокумарины). Это фотосенсибилизаторы растительного происхождения, которые повышают чувствительность кожи к ближнему ультрафиолету (ультрафиолетовое излучение типа A с длиной волны 400-320 нанометров).

В результате, попадая на кожу, сок сельдерея вызывает покраснение, отеки и ожоги. Более того, из-за чрезмерного употребления этого овоща, особенно в виде фрешей, псоралены накапливаются в коже и вызывают фитофотодерматит.

Ранее диетолог Ольга Редина рассказала, что оливки помогают сбросить лишний вес благодаря содержанию эленоловой кислоты. Она добавила, что это происходит за счет снижения уровня глюкозы в крови. Кроме того, на помощь в снижении веса, по мнению диетолога, могут прийти орехи, так как они ускоряют метаболизм и уменьшают аппетит. В качестве полезного перекуса также можно назвать помидоры черри, перец, авокадо, огурцы, редиску и сельдерей с соусом на основе греческого йогурта, предложила диетолог.

Эндокринолог Юлия Репникова ранее указала на то, что все препараты для похудения имеют побочные эффекты. Она отметила, что такие средства часто замедляют перистальтику кишечника и желудка, а также могут вызывать аллергию.