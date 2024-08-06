Тюменские врачи дважды спасли женщину от остановки сердца во время родов

Врачи в Тюменской области дважды спасли пациентку от остановки сердца во время родов. Женщину выписали на 41-е сутки, у нее родился здоровый мальчик, сообщили в областном департаменте здравоохранения.

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"Во время родов [10 июня] женщине резко стало плохо - она потеряла сознание, остановилось сердце. На фоне проводимых реанимационных мероприятий в течение четырех минут была проведена операция кесарева сечения для спасения плода. На свет появился здоровый мальчик (вес - 4002,0 грамма, рост - 57 см). На десятой минуте реанимационных мероприятий акушеры-гинекологи "запустили" сердце мамы и остановили кровотечение, которое угрожало жизни младенца. 11 июня у женщины произошла повторная остановка сердца. Врачи 20 минут сражались за ее жизнь и сумели снова восстановить сердечную деятельность", - говорится в сообщении.

Врачи установили, что причина произошедшего - массивная тромбоэмболия легочной артерии - была проведена тромболитическая терапия, растворившая имеющиеся тромбы. Она вызвала дополнительное кровотечение, женщина перенесла повторную операцию, в которой участвовали сосудистые и абдоминальные хирурги.

"После второй операции у пациентки обнаружили тромб на очень тонком основании в нижней полой вене - в любой момент он мог оторваться и спровоцировать еще одну остановку сердца. Ввиду тяжести состояния пациентка была нетранспортабельна. <...> В перинатальный центр была доставлена передвижная рентгенхирургическая установка (С-дуга). Бригада сердечно-сосудистых хирургов ОКБ №1 успешно выполнила имплантацию кава-фильтра", - говорится в сообщении.

Период лечения и восстановления пациентки был тяжелым, требовал круглосуточной напряженной работы всего медицинского персонала. На фоне интенсивной терапии удалось добиться постепенного восстановления сознания, самостоятельного дыхания и стабилизации показателей. Женщину выписали на 41-е сутки после родов.