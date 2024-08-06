Врач назвал первые признаки алкоголизма

Важно распознать первые признаки такой тяжелой зависимости, как алкоголизм, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов. По его словам, начальная стадия алкогольной зависимости продолжается до пяти лет.

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"Первым признаком является желание много выпить, опьянеть. Дальше — привычка снимать напряжение алкоголем при возникновении любых ситуаций. Кроме того, меняется поведение при употреблении спиртного: человек становится шумным, громко и много говорит", — отметил Осипов.

Он добавил, что другим важным симптомом формирующейся зависимости считается употребление спиртного вне зависимости от времени суток. К тому же привычку начинают подмечать родные и близкие. Еще один признак алкоголизма — уверенность в том, что «если я захочу, я не буду пить».

"К спиртному могут предрасполагать генетическая предрасположенность, регулярность употребления таких напитков, достаточно большие объемы выпиваемого, общее состояние здоровья и состояние метаболизма", — подытожил врач.

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов ранее предупредил, что пиво может спровоцировать у женщины рак груди и половых органов. Он отметил, что из-за этого напитка нарушается гормональный фон и риски развития онкологического заболевания вырастают в два раза.