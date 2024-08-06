Мужчина проигнорировал шишку на голове и оказался болен раком

48-летний Дэвид Бейтсон проигнорировал появление шишки на голове и оказался болен раком. О его борьбе с меланомой рассказало издание The Sun.

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По словам мужчины, у него всегда была густая и защищающая от солнечных лучей шевелюра, поэтому он не ожидал, что меланома может развиться на коже головы. Когда он заметил кровоточащую шишку на скальпе, то не придал ей значения.

«Я подумал, что ударился, и это корочка от свернувшейся крови. Она не болела, но долго не заживала», — рассказал Бейтсон.

Обратился к врачу мужчина лишь по настоянию жены, медсестры по образованию. Сначала ему назначили стероидный крем, который за неделю помог избавиться от уплотнения, но затем рана вновь появилась. Только тогда врачи взяли у пациента материал на биопсию, которая подтвердила рак.

Бейтсону сделали операцию по удалению опухоли, во время которой для замены удаленной кожи головы использовали кожный лоскут, взятый с ноги.

Восемь месяцев спустя мужчина обнаружил новое уплотнение на шее. Дополнительное обследование показало, что рак вернулся и распространился на лимфатическую систему. Пациенту провели сложную операцию по удалению части лимфатической системы шеи, затем он перенес несколько курсов лучевой терапии.

«Шансы на выздоровление были невелики. Но у врачей был иммунотерапевтический препарат, который используют при лечении меланомы. Реакция моего организма на него оказалась хорошей, и я выздоровел», — признался Бейтсон, призвав всех как можно тщательнее защищаться от ультрафиолета.

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