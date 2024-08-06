Доктор рассказал, когда ожидать роста числа заболеваемости ковидом

В середине августа заболеваемость коронавирусом вырастет, заявил академик РАН, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

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Это время врач связал с возвращением россиян из отпусков.

«Заболеваемость коронавирусом выросла и будет подрастать. В середине августа люди начнут возвращаться в Москву, начнется похолодание, проэпидемичивание и в том числе ковид», - подчеркнул доктор.

Онищенко отметил, что заболевание стало сезонным и посоветовал параллельно с профилактикой респираторных инфекций проводить профилактику ковида. кроме того, эпидимиолог призвал беречь старшую группу населения.