Иммунолог исключил передачу вируса лихорадки Западного Нила между людьми

Вирус лихорадки Западного Нила человеку передается исключительно через комаров и клещей, уверен доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

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Он подчеркнул в беседе с KP.RU, что люди не могут заражать друг друга этим вирусом.

По его словам, лихорадка Западного Нила - это природно-очаговое заболевание, впервые появившееся в Африке, в жарком климате с заболоченными местами и особым видом комаров. Теперь такие комары из-за изменения климата на планете появились и обосновались в российских регионах.

С учетом того, что лето было очень теплое, комары могли быстро размножиться. Доктор не исключил новых случаев болезней.

Ранее "Российская газета" писала о том, какие есть основные симптомы лихорадки Западного Нила и как спастись от заражения.