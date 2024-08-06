В Новосибирске пенсионера прооперировали дважды за три дня

78-летний пенсионер из Чулымского района поступил в Центр Мешалкина в крайне ослабленном состоянии. У него был диагностирован надрыв гигантской аневризмы брюшного отдела аорты. Пациент мог умереть в любой момент - требовалась экстренная операция.

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Однако во время обследования у него также обнаружили трехсосудистое поражение коронарных артерий. В любую минуту пенсионер мог скончаться также и от инфаркта миокарда. Причем операция на аорте значительно повышала такую вероятность.

"На весах - две жизнеугрожающие патологии. На сегодняшний день нет однозначного мнения, как действовать врачу в такой ситуации, - поясняют в Центре Мешалкина. - Общепринятая тактика требует сначала оперировать сердце. Но консилиум принял решение отдать приоритет аневризме брюшной аорты - как представляющей наибольшую опасность в текущий момент".

Бригада под руководством доктора медицинских наук Андрея Карпенко в ходе открытого вмешательства заменила аорту протезом. Через двое суток пенсионера перевели из реанимации в обычную палату, где у него начался тяжелый приступ стенокардии.

Обычно интервал между двумя обширными операциями составляет два-три месяца.

"Однако тяжесть поражения сердца у этого пациента не оставила нам такой возможности: он начал погибать у нас на глазах от прогрессирующей сердечной недостаточности", - рассказывает заведующий отделением аорты и коронарных артерий, хирург Максим Ляшенко.

В результате на третьи сутки после первого вмешательства пациента вновь увезли в операционную.

"Мы использовали единственный шанс на восстановление кровотока в коронарных артериях - операцию аортокоронарного шунтирования, - объясняет Ляшенко. - Сочетание большого анестезиологического опыта и возможностей экстренной кардиохирургии позволило справиться с катастрофой и спасти жизнь пациента".

Восстановление после двух тяжелых операций было непростым. Но спустя месяц после лечения пациент выписался домой. А спустя три месяца пенсионер уверяет врачей, что чувствует себя прекрасно. Он полностью вернулся к нормальной жизни в кругу семьи.