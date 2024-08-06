ВОЗ назвала вирусы, которые могут вызвать следующую пандемию

Всемирная организация здравоохранения опубликовала список патогенов, которые с наибольшей вероятностью могут вызвать следующую пандемию. Более половины патогенов оказались новыми для данного перечня, если сравнивать его с версией 2017 года – там было только около десятка патогенов.

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Список был составлен 200 учеными более чем из 50 стран после изучения списка из 1600 бактерий и вирусов. Он был обновлен из-за изменения климата, вырубки лесов, увеличивших контакты между людьми и дикими животными, роста международных поездок – факторов, повышающих вероятность возникновения новых вспышек заболеваний – передает dailymail.

Среди наиболее опасных патогенов эксперты выделяют птичий грипп H5N1, который распространяется в США и, по их мнению, может легко мутировать и передаваться от человека к человеку.

Опасения вызывает лихорадка Денге, переносимая комарами, которая также масштабно распространяется в США.

Оспа обезьян, вызвавшая эпидемию в 2022 году, вошла в перечень после вспышки более заразного и смертоносного штамма в Африке.

В список также вошли распространяющийся среди грызунов хантавирус, переносимый комарами вирус Западного Нила, грипп и COVID.

Есть в этом списке и вирус оспы. На сегодняшний день она ликвидирована, но, если в результате несчастного случая в лаборатории, она попадет в атмосферу и распространится, угроза будет большая – поскольку сейчас лишь у немногих людей есть иммунитет.

К заболеваниям с высоким риском отнесены лихорадка Ласса, аргентинская геморрагическая лихорадка, холера, чума, шигеллез, сальмонелла, пневмония, MERS (ближневосточный респираторный вирус), SARS (тяжелый острый респираторный синдром), Эбола.

По многим заболеваниям, включенным в список, до сих пор диагностированы лишь спорадические случаи. Однако ученые опасаются, что, если у них появятся мутации, которые позволят им лучше распространяться между людьми, это может спровоцировать вспышку заболевания.

Большинство заболеваний переносят клещи, летучие мыши, комары, грызуны или люди, часто воздушно-капельным путем. Чтобы стать пандемией, вирус или бактерия должны распространиться среди людей, быть обнаруженными по всему миру и вызвать заболевание.