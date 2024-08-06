Терапевт назвал факторы риска развития гипертонической болезни

Артериальная гипертензия, или гипертоническая болезнь — это синдром повышения артериального давления (АД), когда оно поднимается выше 140/90 миллиметров ртутного столба. Какие факторы провоцируют возникновение этого заболевания, а также что включают в себя лечение и профилактика, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта пермского филиала сети «Клиники Фомина» Анны Баркуловой.

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По словам специалиста, в 90 процентах случаев артериальная гипертензия является первичным заболеванием.

"То есть оно не имеет определенной причины, убрав которую можно было бы ее вылечить", — уточнила Баркулова.

Факторы риска

Однако известны факторы риска повышения артериального давления, к которым относятся:

Мужской пол;

Возраст — старше 55 лет для мужчин и старше 65 лет для женщин;

Наследственность;

Курение;

Злоупотребление алкоголем;

Избыточная масса тела и ожирение;

Нарушение углеводного обмена;

Избыточное потребление соли.

Симптомы артериальной гипертензии

Как рассказала терапевт, повышение АД у многих людей субъективно не ощущается. Симптомы обычно неспецифичные и могут наблюдаться и при других заболеваниях: слабость, головокружение, ощущение жара, потливость и др.

"Более яркая клиническая симптоматика появляется уже при развитии органных осложнений гипертонии, таких как: увеличение левого желудочка сердца, нарушение функции почек, атеросклероз сосудов конечностей, коронарных сосудов, изменения в сосудах сетчатки глаза. Самые грозные осложнения гипертонии — это инсульт и инфаркт миокарда", — отметила Баркулова.

Лечение и профилактика

Врач подчеркнула, что процесс лечения артериальной гипертензии должен быть постоянным. Он включает в себя:

Изменение образа жизни: нормализация массы тела, отказ от курения и употребления алкоголя, средиземноморская диета, физическая активность;

Применение антигипертензивных препаратов: таблетки нужно принимать ежедневно даже при нормальном уровне давления, так как это профилактика его повышения в течение дня;

Лечение сопутствующих заболеваний: сахарный диабет, нарушения липидного обмена, ожирение — все это усугубляет течение гипертонии и также нуждается в постоянном контроле.

"Профилактика развития артериальной гипертонии — это в первую очередь борьба с имеющимися факторами риска. На наследственность, возраст и пол мы повлиять не можем, но остальное исключительно в наших руках, — заметила Баркулова. — Регулярно посещайте врача и проходите профосмотры согласно своему возрасту — так можно выявить отклонения в анализах на раннем этапе."

Также врач порекомендовала:

Следить за массой тела: не пренебрегайте физической нагрузкой — это может быть плавание, бег, йога или просто ежедневная прогулка по парку;

Питаться по принципу средиземноморской диеты: ограничивайте простые сахара, животные жиры и красное мясо в рационе, не подсаливайте пищу, употребляйте больше овощей, фруктов, рыбы;

Отказаться от вредных привычек: безопасной дозы алкоголя не существует, а отказ от курения снижает риски сердечно-сосудистых осложнений в два раза уже через один год.