В Хабаровске хирурги впервые пересадили печень пациентке

Около девяти часов длилась хирургическая операция, которая считается одной из самых сложных в трансплантологии.

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"Восхищаюсь мастерством хабаровских врачей и желаю их пациентке поскорее восстановиться. Эти врачи - не просто истинные профессионалы, это люди, которые действительно дарят новый шанс своим пациентам на долгую и счастливую жизнь. Мы обязательно наведем порядок во всей системе здравоохранения нашего региона", - написал в Telegram-канале врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин.



Подготовка к операциям по трансплантации органов в регионе шла с 2022 года. Специалисты перенимали опыт в федеральных клиниках, в край приезжал академик Сергей Готье. В прошлом году в Хабаровске провели 15 пересадок донорских органов. На этот год запланировано двадцать трансплантаций почки и две - печени.