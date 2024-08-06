Развеян главный миф о гастрите и язве желудка

Гастрит и язву желудка можно вылечить при соблюдении рекомендаций, рассказала NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. Специалист подчеркнула, что данные заболевания не всегда переходят в рак желудка, это всего лишь страшный миф.

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Язва и гастрит далеко не всегда гарантированно переходят в рак желудка. В нашем организме есть собственные защитные механизмы, направленные на борьбу с агрессивными факторами. Сталкивались со случаями, когда язвы заживали сами, — пояснила врач.



По ее словам, эффективность лечения гастрита зависит от индивидуальных особенностей организма, формы заболевания, уровня кислотности желудка, площади воспаления и многих других факторов. Сухорукова уточнила, что важно сразу обратиться к врачу при появлении симптомов. Как отметила врач, главное — вовремя устранить причину развития заболевания.

Только НР-ассоциированный гастрит с кишечной метаплазией и атрофией в течение многих-многих лет в считаных процентах случаев может дать начало дисплазии и раку. К счастью, процессы эти текут крайне медленно, занимают много лет. Если вовремя провести обследование, застать болезнь на стадии гастрита, пройти курс антибактериальной терапии, направленной на уничтожение этой бактерии, то страшного заболевания можно избежать, — заключила гастроэнтеролог.



Ранее Сухорукова рассказала, что гастроскопию желудка необходимо делать каждые три года, чтобы вовремя обнаружить и обезвредить рак. По ее словам, процедура полезна, даже если со стороны ЖКТ ничего не беспокоит.