Педиатр рассказала о рисках диабета у детей

Дети все чаще болеют сахарным диабетом из-за образа жизни и неправильного питания, предупредила врач-педиатр Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Лилия Музафарова. В беседе с NEWS.ru специалист заявила, что также отмечаются случаи, когда заболевание является последствием перенесенного COVID-19.

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Сегодня образ жизни детей становится все более малоподвижным. Они питаются продуктами с высоким содержанием сахара, фастфудом или полуфабрикатами. Комбинация этих факторов нередко приводит к развитию опасного заболевания. Кроме этого, отмечены случаи, когда диабет стал последствием перенесенного COVID-19, — пояснила врач.



По ее словам, в случаях, когда диабет является последствием коронавируса, оказывается влияние непосредственно на клетки поджелудочной железы. Музафарова отметила, что болезнь повышает риски высокого артериального давления, остановки дыхания во сне, инфарктов и инсультов. В связи с этим, по ее словам, важно вовремя распознать диабет.

Как подчеркнула специалист, при слабости, неутолимой жажде, частом мочеиспускании, тошноте с приступами рвоты нужно обязательно обратиться к врачу. Если не начать лечение своевременно, состояние ребенка может ухудшиться вплоть до комы, предупредила педиатр.

Однако есть методы, которые могут предупредить развитие заболевания. Необходимо критически пересмотреть питание и повысить двигательную активность ребенка. В его рационе должны присутствовать постное мясо, овощи и фрукты. Сведите к минимуму употребление сладостей, сахара, крахмалистых продуктов высокой плотности, насыщенных жиров, жареных блюд и фастфуда, — добавила Музафарова.



Врач-эндокринолог Лариса Щербакова ранее рассказала, что кровь на сахар необходимо сдавать минимум раз в год. Специалист подчеркнула, что анализ является основным тестом, позволяющим определить концентрацию глюкозы в крови.