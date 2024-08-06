От какой боли человек может умереть

Острая боль в животе может вызвать сепсис, за которым последует смерть, предупредил хирург Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Игорь Корниенко. В беседе с NEWS.ru специалист уточнил, что спасти пациента в такой ситуации сможет только врач. По его словам, прогноз может ухудшаться с каждой минутой и терпеть боль нельзя ни в коем случае.

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Спасти человека при острой боли в животе может только врач, главное, чтобы эта помощь была оказана без промедления — прогноз ухудшается с каждой минутой. Терпеть такую боль нельзя ни в коем случае, в лучшем случае пациента ждет перитонит, в худшем — сепсис и смерть, — пояснил Корниенко.



Врач отметил, что острая боль является предупреждением организма о существующей опасности органического повреждения какого-то органа. По его словам, может возникнуть истощение нервной системы, которое чревато депрессией и повышенной утомляемостью. Корниенко призвал не пить обезболивающие препараты для заглушения боли, чтобы не затруднить постановку диагноза. Кроме того, как уточнил хирург, такие лекарства имеют много побочных эффектов.

Самый же опасный вид боли — это острая. Например, острый живот — это состояние, как правило, заключающееся в хирургической патологии, которая требует экстренного оперативного вмешательства, — добавил врач.



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