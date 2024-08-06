Эксперт оценил необходимость разработки вакцины против холеры

Разработка новой вакцины от холеры не нужна, развития заболевания не ожидается. Об этом сообщил ТАСС директор Научно-исследовательского института (НИИ) системной биологии и медицины Роспотребнадзора Вадим Говорун.

"Для того, чтобы это стало холерой, нужно, чтобы произошло очень много событий. Именно холерный вибрион должен попасть в некий водоем, у него должны быть свои токсины, ну и так далее, поэтому это можно отнести к хайпу. <...> [Разработка дополнительной вакцины от холеры] не нужна", - сказал он в кулуарах конференции "Биоинформатика регуляции и структуры геномов / системная биология" в Новосибирске.



Говорун уточнил, что среди морских бактерий также много вибрионов (бактерий, вызывающих пищевые инфекции), но для человека они не представляют угрозы.

Ранее глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук сообщил, что эпидемия холеры распространяется среди бойцов Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области, умерли по меньшей мере 12 военнослужащих. Роспотребнадзор информировал о дополнительном мониторинге безопасности моря в Крыму и в районе впадения реки Днепр в Черное море, а также о созданном в Херсонской области резерве вакцины, который будет применен при необходимости.

Сейчас в Российской Федерации зарегистрирована вакцина против холеры в виде таблеток, производства Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора.