Врач объяснил, что делать при травме позвоночника

Врач Полякова рассказала о действиях при травме позвоночника
Врач скорой медицинской помощи Химкинской подстанции Светлана Полякова рассказала о первых действиях при травме позвоночника.
«Лучшая тактика при ДТП, например, — не трогать пациента до приезда бригады врачей и не перемещать его, потому что мы можем нанести ему дополнительную травматизацию», — заявила эксперт в беседе с «Радио 1».
По словам специалиста, перемещать пострадавшего можно только в экстренной необходимости.
В этом случае следует положить его на твёрдую, ровную поверхность и перенести в безопасное место.
«Нужно максимально ограничить его от воздействия каких-то внешних факторов. Если человек в сознании, мы можем спросить у него, где и что болит», — сказала врач.
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