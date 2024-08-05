Врач объяснил, что делать при травме позвоночника

Врач скорой медицинской помощи Химкинской подстанции Светлана Полякова рассказала о первых действиях при травме позвоночника.

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«Лучшая тактика при ДТП, например, — не трогать пациента до приезда бригады врачей и не перемещать его, потому что мы можем нанести ему дополнительную травматизацию», — заявила эксперт в беседе с «Радио 1».



По словам специалиста, перемещать пострадавшего можно только в экстренной необходимости.

В этом случае следует положить его на твёрдую, ровную поверхность и перенести в безопасное место.

«Нужно максимально ограничить его от воздействия каких-то внешних факторов. Если человек в сознании, мы можем спросить у него, где и что болит», — сказала врач.



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