Чтобы избежать инфекции на курортах, необходимо брать на отдых лекарства от отравлений, рассказал НСН врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, также важно попросить провести в номере отеля нормальную уборку, поскольку там тоже могут быть бактериальные инфекции.

Ротавирус — это не единственная инфекция, которой можно заразиться в любой курортной зоне. Антисанитарное состояние пляжей, канализация и так далее — это вопрос в кишечной палочке и других бактериальных инфекциях. Ротавирусная инфекция живет в основном в отелях, бассейнах, там, где может казаться, что все чисто, — объяснил медик.

Врач отметил, что можно посещать бассейн, только если там работает система очистки и за ним хорошо ухаживают. Также не рекомендуется купаться в море, которое грязное. Важно иметь с собой аптечку, поскольку могут понадобиться лекарства от рвоты, сорбенты и кишечные антисептики.

Есть ротавирус, норовирус, энтеровирусные инфекции, сальмонеллы, чего только нет. К ним нужно относиться серьезно. Вопрос не в поносе, вопрос в обезвоживании, в нарушении работы почек и снижении объема циркулирующей крови... Это может привести к серьезным последствиям, вплоть до инвалидизации, летального исхода, — добавил Тимаков.

В таких случаях следует обратиться к врачу, подчеркнул инфекционист. Кроме того, может понадобиться терапия, которая восполнит объем жидкости, подытожил врач.

Ранее туристы массово пожаловались на антисанитарию и кишечные инфекции на курортах Черного моря. Как свидетельствуют многочисленные комментарии пользователей в Сети, в Абхазии, к примеру, канализационные стоки попадают прямо в море, что становится причиной заражения отдыхающих ротавирусом.