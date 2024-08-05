Эндокринолог перечислил фрукты, которые разрешены при диабете

Страдающим от диабета можно есть любые фрукты, но в зависимости от типа заболевания, могут быть ограничения, заявила врач-эндокринолог челябинской клинической больницы № 9 Елена Болдырева. По ее словам, которые передает пресс-служба регионального Минздрава, в частности, не стоит есть более 400 г бананов, дыни и слив.

© РИА Новости

"При диабете второго типа можно употреблять любые фрукты, но с ограничениями. Не стоит много есть (более 400 г в сутки) бананов, дыни, очень спелых груш и слив, а также засахаренных фруктов и цукатов, в которых очень много сахара", — сказала Болдырева.



Пациентам с сахарным диабетом первого типа также можно употреблять любые фрукты. При этом они должны уметь компенсировать углеводную нагрузку фруктов увеличением дозы инсулина.

Также врач отметила, что страдающим от диабета нужно знать о понятии гликемического индекса, которых характеризует сахароповышающее свойство углеводосодержащих продуктов. Так, самый высокий индекс имеют виноград, изюм, бананы и дыни, средний — черника, грейпфрут, чернослив, и низкий — яблоки, персики, апельсины, сливы, груши, клубника.

Кроме того, разный гликемический индекс имеется у сухофруктов. У чернослива, сушеных яблок, кураги, кизила и сушеной дыни он меньше всего, поэтому они являются наилучшим выбором, поскольку оказывают почти незначительное влияние на сахар в крови.

Ранее Нурия Дианова заявила, что пристрастие к кофе можно сравнить с кредитоманией. Она также отметила, что за энергию, взятую взаймы благодаря бодрящему напитку, расплачиваться придется жестоко. По словам эксперта, из-за этого очень страдает мозг.

До этого Нурия Дианова рассказала, что главная опасность каш быстрого приготовления заключается в том, что в них содержится большое количество сахара. Она подчеркнула, что для людей, которые хотят похудеть или страдают диабетом, это не полезный продукт. Кроме того, добавила врач, в таких продуктах очень мало клетчатки.