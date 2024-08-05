Эксперт посоветовал не использовать мочегонные средства для похудения

Не стоит использовать фуросемид в качестве средства для борьбы с отеками или избыточным весом. Препарат может причинить вред почкам. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой нефрологии и диализа ФПО Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова Ашот Есаян, сообщает издание Pravda.Ru.

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«Это серьезная проблема, потому что обычно когда начинают с одной таблетки, с половины таблетки, потом постепенно продолжают все увеличивать и увеличивать. Я видел пациентку, которая 40 таблеток в день принимала фуросемида. Почка привыкает к этому мочегонному, фуросемиду, и уже как только прекращают принимать, моча прекращается», – отметил он.



Кроме того, при длительном приеме препарата в почечной паренхиме откладываются соли кальция, что может привести к кальцификации почек и их повреждению. Также есть вероятность повышения уровня мочевой кислоты и развития подагры.