Томские врачи удалили женщине опухоль весом шесть килограмм

Хирурги томского онкодиспансера удалили 50-летней местной жительнице огромную опухоль весом 6 кг, сообщает департамент здравоохранения Томской области.

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"50-летняя женщина обратилась в онкодиспансер с жалобами на ухудшение самочувствия, увеличение объема живота и кровотечение. Ее госпитализировали в отделение онкогинекологии, где вскоре прооперировали. По словам хирургов, опухоль из полости малого таза распространялась в брюшную и серьезно нарушала работу соседних органов. Благодаря слаженной работе всей хирургической бригады гигантское образование, весом 6 кг, удалось удалить без повреждения других органов", - говорится в сообщении ведомства.



Еще одной сложностью стало наличие у пациентки анемии и большой кровопотери - женщине сделали девять переливаний крови: в предоперационный период, во время операции и после нее. Сейчас женщина чувствует себя удовлетворительно, и на следующей неделе ей планируют снять швы. После этого томичка сможет вскоре отправиться домой.