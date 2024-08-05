Самарские врачи провели операцию девочке с асептическим некрозом кости

Ранее 15-летняя девочка жаловалась на хромоту и боли в районе голеностопа. Вскоре врачи обнаружили у подростка асептический некроз таранной кости.

- Заболевание приводит к необратимым последствиям. В будущем оно может потребовать замены сустава на эндопротез. На фоне этого происходит формирование дефекта хряща, а он не восстанавливается, - объяснил заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением клиник СамГМУ Андрей Шмельков.



По его словам, классический подход к лечению связан с забором костно-хрящевого трансплантата из колена. Но он же имеет недостатки. Например, его не всегда удается применить в детском возрасте. Также возникают болевые ощущения, а форма не анатомична.

В итоге решили провести операцию по новой методике Кузнецова. По ней можно использовать хрящевую ткань в области пятки, в месте прикрепления ахиллова сухожилия.

Процедуру выполнили Андрей Шмельков и его коллега Ольга Багдулина. Девочке уже удалили металлофиксаторы. Трансплантат прижился. Сейчас пациентка может ходить без боли и хромоты.

Недавно российские врачи спасли двух детей, удалив комки волос из их желудков.