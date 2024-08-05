Обходящий вакцинацию новый штамм коронавируса нашли на Украине

На Украине был обнаружен новый штамм коронавируса. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщил замминистра здравоохранения страны, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

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— В июле 2024 года в стране зарегистрированы первые случаи нового субварианта коронавируса SARS-CoV-2 под названием FLiRT, — приводят его слова на сайте Минздрава Украины. Отмечается, что три случая субварианта коронавируса FLiRT обнаружили на прошлой неделе. Из них два случая заражения выявили в Киеве и один — в Ивано-Франковской области. Кроме того, Кузин уточнил, что приобретенный от вакцинаций иммунитет способен лишь понизить риск заболевания, но не дает полной гарантии защиты от него.



В Минздраве заявили, что новый штамм не имеет специфической оценки опасности. Однако во Всемирной организации здравоохранения сообщили о необходимости мониторинга обнаруженного штамма на уровне каждой страны в индивидуальном порядке, передает ТАСС.

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