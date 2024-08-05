Назван симптом на ногах, который укажет на проблемы с сердцем

Отеки ног могут указывать на проявление сердечной недостаточности, заявила кардиолог Наталья Платонова. По ее словам, который приводит портал «Доктор Питер», это повод обратиться к врачу.

Если ноги отекают симметрично, то есть одинаково, отеки плотные по консистенции и усиливаются к вечеру и степень их постепенно растет — это повод обратиться к кардиологу, — сказала Платонова.



Врач-кардиолог Сергей Васильев ранее заметил, что боль в нижней челюсти, обморок или аритмия могут предупреждать пациента о начале инфаркта миокарда. Он добавил, что эта болезнь часто проявляется в виде жгучей боли за грудиной в течение длительного времени.

Старший преподаватель кафедры сердечно-сосудистой хирургии Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России Виктор Балдин до этого рассказал: чтобы оздоровить сердце, нужно отказаться от вредных привычек. По его словам, именно здоровый образ жизни играет важную роль в восстановлении работы сердечно-сосудистой системы.

Главный кардиолог Крыма Валерий Садовой предупредил, что мужчины старше 40 лет и женщины старше 55 лет больше всех подвержены риску возникновения тромбозов и сопутствующих осложнений. По его словам, россиянам из этих групп риска ни в коем случае нельзя игнорировать частые для жаркого времени симптомы, такие как боль за грудиной и в области сердца, а также одышка.