Хирург констатировал сложность диагностики болезни Бехтерева

Зачастую недуг «маскируется» под ревматоидный артрит или артроз.

О патологических процессах в организме может свидетельствовать тугоподвижность суставов.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал завотделением хирургии позвоночника главного госпиталя Бурденко Рамис Асланов.

«По диагностике болезни Бехтерева. На что нужно обратить внимание заранее? Если появляется какая-то тугоподвижность суставов. Он часто маскируется под ревматоидный артрит, артроз. Если возникает вопрос о развитии болезни Бехтерева, то нужно обратиться непосредственно к специалисту, ревматологу, в желательно крупный федеральный центр. Либо к терапевту поликлиники, который без труда, по анализам, по снимкам вместе с травматологом, если потребуется, установит правильный диагноз и направит по профилю. Заниматься самолечением, самодиагностикой ни в коем случае не стоит».



В июне Минздрав объявил о выпуске первой партии препарата от болезни Бехтерева. В гражданский оборот вышло лекарство «Сенипрутуг».

«Это первая серия, ставшая результатом совместной работы учёных из РНИМУ им. Пирогова, Института биоорганической химии им. академиков Шемякина и Овчинникова и российской компании «Биокад», сообщается в Telegram-канале министерства.



Болезнь Бехтерева — хроническое заболевание межпозвонковых суставов, которое со временем приводит к их неподвижности (анкилозу). По статистике, болезнь развивается чаще у людей в возрасте от 20 до 40 лет.