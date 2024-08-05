Названа процедура, без которой невозможно предотвратить рак желудка
Гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова рекомендует проходить ФГДС каждые три года, даже если со стороны ЖКТ ничего не беспокоит. По словам эксперта, это поможет предотвратить рак.
«Ситуация первая: вас ничего со стороны ЖКТ не беспокоит. В этом случае вам необходимо проходить гастроскопию с регулярностью один раз в три года. Это дает возможность вовремя выявить и обезвредить рак на ранней стадии без последствий», – передает NEWS.ru
Также, по словам Людмилы Сухоруковой, можно выявить полипы, новообразования и другие патологии, проверить состояние пищевода, желудка и 12-перстной кишки, убедиться, что нет никаких проблем, которые грозят серьезными последствиями.
Врач также подчеркивает важность сбалансированного питания: неправильный рацион приводит к плохому усвоению пищи, недостатку питательных веществ и, как следствие, ухудшению состояния кожи, волос, ногтей, а также появлению вялости, усталости, раздражительности и депрессии.
Эксперт рекомендует проходить ФГДС регулярно, начиная с 45 лет, даже при отсутствии жалоб. Если результаты обследования не выявили патологий, процедуру стоит повторять каждые три года.
Важно помнить, что ранняя диагностика – ключ к успешному лечению.
Ранее онколог рассказал о том, почему рак легких имеет высокий процент смертности. Эксперт также раскрыл, как можно выявить болезнь на ранней стадии.