Терапевт предупредил о симптомах пневмонии

О развитии пневмонии также свидетельствуют высокая температура и сильная слабость.

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При характерных признаках следует сделать экспресс-тест на COVID-19 и «обязательно» обратиться к врачу. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин.

«Люди должны знать, что если у них развиваются симптомы ОРВИ, нужно хотя бы сделать экспресс-тест. Если это COVID-19, обязательно связаться с врачом для того, чтобы он успел назначить как можно быстрее противовирусные средства, если есть показания. Первое, конечно, одышка. Если она развивается, это может свидетельствовать о серьёзном поражении лёгких. Очень сильная общая слабость, температура выше 38,5. Разные серьёзные болезни, которые есть у пациентов — это диабет, ожирение, сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, поражение почек, то здесь общий профиль риска очень важный. Есть специальные шкалы, по которым можно посчитать это всё, уровень сатурации ещё учесть. Его падение ниже 95 и тем более ниже 93 — это важно».



Ранее терапевт пожаловался на отсутствие препаратов для лечения постковидного синдрома. Сильная слабость и кашель, разные боли у переболевших могут не проходить до года. Для реабилитации это «большая проблема», отметил кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».