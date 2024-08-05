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В Астраханской области два человека заболели лихорадкой Западного Нила

На территории Астраханской области у двух человек диагностирована лихорадка Западного Нила. Случаи заболевания подтвердили в управлении Роспотребнадзора по региону, сообщает ТАСС.

В Астраханской области два человека заболели лихорадкой Западного Нила
© Российская Газета

Еще по двум заболевшим ожидается официальное лабораторное подтверждение, проинформировали в ведомстве.

Случаи лихорадки Западного Нила ранее были зафиксированы и в других регионах страны. В Татарстане число заразившихся выросло до шести человек. В Рязанской области выявлено три случая заболевания лихорадкой.

Как отметили санитарные врачи, переносят заболевание комары. Для защиты следует применять репелленты, закрытую одежду, москитные сетки, а также не оставлять на балконах и возле домов емкости с затхлой водой, держаться подальше от болот.

Болезни и лекарства
Роспотребнадзор