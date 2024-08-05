Трихолог: средства для ускорения роста волос могут вызвать их выпадение

Возможность регулирования роста волос при помощи специальных средств – это миф. Таким мнением поделилась трихолог Юлия Нагайцева. Об этом пишет NEWS.ru

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«Если нет серьезных проблем, которые нарушили рост волос, то сделать это самостоятельно очень сложно. Скорость роста волос заложена у нас от рождения, генетически, в среднем это один сантиметр в месяц. Ни больше, ни меньше не может давать волосяной фолликул, это его работа», – отметила она.



По словам Нагайцевой, иногда происходят случаи, при которых скорость роста волос нарушается. Чтобы выяснить причину и поставить диагноз, трихолог рекомендует обратиться к специалисту. Пытаться решить проблему с помощью масел, сывороток и масок не стоит, так как есть вероятность усугубить проблему.