Врач назвал продукт, который повышает риск развития деменции

К 2050 году людей с деменцией станет втрое больше, почти 153 млн, и во многом в этом будет виновато неправильное питание. Об этом в своем Telegram-канале заявила врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

© unsplash

По ее словам, повышает риск развития деменции употребление в пищу мяса, которое прошло дополнительную обработку: было законсервировано, засолено, прошло копчение. Содержащиеся в нем нитраты необходимы производителям для консервации и сохранения привлекательного вида продуктов, при проглатывании они превращаются в нитрозамины, а те способны повреждать нейроны, что приводит к воспалению в мозге человека.

"Даже если вы съедаете всего две порции сосисок, бекона, колбасы или других таких продуктов в неделю, то риск деменции уже возрастает на 14%", - говорит врач.



Причем, каждая дополнительная порция переработанного мяса в день добавляет 1,6 года когнитивного старения.

Именно поэтому, отмечает Павлова, стоит отказаться на завтрак от яичницы с беконом и бутербродов с колбасой в пользу например, орехов или фасоли, которые обладают противовоспалительным действием и, в отличие от переработанного мяса, снижают риск угнетения когнитивных функций на 20%.

Она также добавила, что помимо деменции, обработанное мясо увеличивает риск развития рака (особенно колоректального), болезней сердца и диабета второго типа.