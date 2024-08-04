Нейрохирург рассказал о рисках развития эпилепсии

Многие считают, что такое заболевание головного мозга врожденное. Однако это не всегда так. Об особенностях недуга рассказал врач-нейрохирург отделения нейрохирургии № 2 Волгоградской областной клинической больницы № 1 Кирилл Филатов.

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«Эпилепсия – это заболевание головного мозга, для которого характерны частые приступы нарушений двигательных, чувствительных, мыслительных или психических функций, – поясняет врач. – Заболеваемость эпилепсией составляет порядка 40–70 случаев на 100 тыс. населения. При этом частота фармакорезистентной эпилепсии, когда с помощью медикаментов не удается достичь контроля над припадками, составляет примерно 30–40%».



Медик отметил, что иногда пациенту с эпилепсией может понадобиться хирургическое вмешательство, но это довольно редкие случаи, не более 1–2 на 100 тыс. пациентов. Сегодня обнаружить эпилепсию медикам удается часто, в том числе в связи с доступностью высокотехнологичных методов диагностики.

Врач отметил, что в группу риска в первую очередь попадают те, чьи близкие родственники страдают подобными недугами; люди с черепно-мозговыми травмами, пережившие инсульт, инфекционные поражения головного мозга, имеющие опухоли; а также те, кто злоупотребляет алкоголем или употребляет наркотики.

При этом существует целый ряд других причин, включая особенности внутриутробного развития человека и различные психо-эмоциональные перегрузки в детстве.

Врач обратил внимание на то, что дебютировать эпилепсия может в любом возрасте.

«Пациент может наблюдать у себя головную боль, расфокусированный взгляд, судороги с потерей сознания либо без потери сознания, дезориентацию в пространстве, времени, личности, нарушение речевой функции, потерю концентрации внимания, немотивированную тревогу и раздражительность, навязчивые мысли, галлюцинации, – цитирует доктора "Вечерний Волгоград.ру". – Если это случается, необходимо обратиться к специалистам, в первичном звене это невролог».



Врач соберет анамнез и направит пациента на дообследование, которое включает в себя МРТ или иные исследования. Пациентам с диагностированной эпилепсией назначается терапия в течение 1 года или 2 лет, но не менее 12 месяцев. При этом препараты, используемые при терапии, должны меняться дважды. Но все особенности лечения может определить только врач.