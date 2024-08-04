Эндокринолог: мерзнущие ноги могут указывать на ряд заболеваний

Если постоянно мерзнут ноги, то это повод обратиться к эндокринологу. Такой симптом может указывать на ряд заболеваний.

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Об этом в беседе с изданием «Газета.ru» рассказала врач-эндокринолог Юлия Атаманова. По ее словам, первой причиной постоянно холодных ног может быть такое заболевание щитовидной железы, как гипотиреоз.

«При нем снижаются основной обмен веществ и приток кислорода к тканям, что сказывается в том числе и на температуре ног. Но часто при гипотиреозе беспокоят не только холодные ноги, но и сухость кожи, выпадение волос, отеки, выраженная утомляемость и другие симптомы», - отметила медик.



Для определения, есть гипотиреоз или нет, необходимо сдать анализы на показатели ТТГ и уровень свободного Т4.

Вторая причина зябкости ног - это сахарный диабет. При этом заболевании повреждаются сосуды, сужается их просвет, кровь плохо поступает к стопам. Кроме того, повреждаются нервные окончания.

К ощущению холода в ногах также могут привести анемия и ожирение. Первое заболевание возникает при недостатке гемоглобина, пациент может чувствовать холод, потому что затруднено поступление кислорода и питательных веществ в ткани.