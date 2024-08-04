Как определить наличие рака легких по кончикам пальцев

Ученые из Соединенных Штатов рассказали о пятисекундном «алмазном тесте» на отпечатках пальцев, который позволит определить наличие рака легких. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщило издание Daily Mail.

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"Просто прижмите ногти больших или указательных пальцев друг к другу и посмотрите, есть ли между ними ромбовидный зазор", — говорится в статье.



Если пробела нет, то это может быть признаком скопления жидкости вокруг легких, что говорит о возможном наличии раковых новообразований. Специалисты объяснили это тем, что ногтевые пластины деформируются, а ткани на кончиках пальцев при диагнозе опухают. Однако отечность может быть признаком и других заболеваний, следует из материала.

Использование домашних тестов на рак толстой кишки может уменьшить риск смертности от этого заболевания на 33 процента. Результаты этого исследования ученые из Университета штата Огайо и медицинского центра Kaiser Permanente опубликовали в издании JAMA Network Open. Для эксперимента были собраны данные более 11 тысяч пациентов в возрасте от 52 до 85 лет.