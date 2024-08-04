Врач предупредил, что в августе возникает аллергия на крапиву и лебеду

Врач-аллерголог Александра Соболева предупредила в беседе с RT, что в августе аллергики могут столкнуться с реакцией на сорные травы.

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Как пояснила эксперт, в августе наблюдается аллергия на сорные травы, к которым относятся крапива, марь, лебеда, а также подсолнечник и другие.

«В северных частях России лидирует полынь, тогда как на южных территориях на первом месте среди аллергенов — пыльца амброзии», — рассказала специалист компании «СберЗдоровье».



Также, по её словам, в воздухе продолжают находиться споры грибков плесени в большом количестве, которые увеличиваются при высокой влажности.

«Из грибков плесени, которые комфортно себя чувствуют в августе, можно отметить кладоспориум и алтернарию», — отметила врач.



Она добавила, что если у человека появились симптомы аллергии, среди которых заложенность носа, зуд и покраснение глаз, чихание, отёки или красные пятна на коже, важно как можно скорее обратиться к аллергологу-иммунологу.

Кроме того, следует соблюдать меры предосторожности, чтобы уменьшить контакт с аллергенами, посоветовала эксперт.

«Например, рекомендуется использовать специальные очки, респираторы и препараты для защиты носа, которые препятствуют попаданию аллергенов через его слизистую оболочку. После возвращения с улицы желательно принять душ и постирать одежду. Дома лучше не открывать окна, особенно днём, и при возможности установить бризер для очистки воздуха от пыльцы. Строгая диета обычно не требуется: достаточно исключить только те продукты, которые могут вызвать перекрёстную реакцию и аллергию», — заключила врач.



Ранее профессор Ирина Кондратенко, доктор медицинских наук, врач аллерголог-иммунолог Российской детской клинической больницы Минздрава России, рассказала в беседе с RT о проявлениях аллергии на домашних питомцев и о том, как с ней бороться.