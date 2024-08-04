Тиннитус: как избавиться от шума в ушах

Более 740 миллионов человек по всему миру страдают от разных форм тиннитуса — постоянного шума в ушах, утверждает статистика. Патология может привести к депрессии, серьезным осложнениям. Как решить проблему, рассказывает эксперт.

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Врач общей практики Элиза Манкиева объясняет, что тиннитус проявляет себя периодическим либо постоянным шумом в одном или обоих ушах без заметного источника звука. Шум может быть похож на обычное шипение, звон, гул или иное звучание. Как поясняет эксперт, в некоторых случаях такое нарушение слуха может быть признаком более серьезных заболеваний.

"Медицина может назвать сегодня множество возможных причин развития тиннитуса, — рассказывает врач. — К числу основных факторов, способствующих возникновению шума в ушах, относят возрастную тугоухость, неврологические, метаболические и иные нарушения в организме, патология уха, травмы головы и другие."



По словам эксперта, развитие тиннитуса однозначно связано с нарушением работы слуховой системы и фоновой активностью отдельных нейронов на любом уровне этой системы: от наружного уха до коры головного мозга. Врач советует: если появился шум в ушах, следует обратиться к специалисту, который назначит полноценное обследование и подберет курс терапии.

"На сегодняшний день медики выделяют два вида тиннитуса, — рассказывает Элиза Манкиева. — Первый — объективный. Причиной развития патологии в данном случае выступают нарушения в области среднего уха или расположенных рядом сосудах. Второй вид тиннитуса — субъективный — имеет большую распространенность и встречается примерно у 10–15 процентов пожилых людей. Главной причиной в этом случае являются нарушения в восприятии, возникающие в центральной нервной системе из-за различных заболеваний."



Как отметила эксперт, наиболее распространенным методом лечения этой патологии является звуковое воздействие на пациента. Оно осуществляется с помощью цифровых слуховых аппаратов. Метод лечения заключается в уменьшении ощущения шума в ушах за счет снижения раздражения нервной системы. Для этого разработано несколько методик, различающихся по типу воздействия. В одном случае устройство настраивают на воспроизведение спокойных звуков, которые смешиваются с патологическим шумом. В результате шумы от тиннитуса маскируются, пациент получает возможность абстрагироваться от них и расслабиться. Терапевтический звуковой сигнал подбирается для каждого пациента индивидуально, учитывая его предпочтение и восприимчивость. Следующий метод борьбы с шумом в ушах — усиление тихих звуков при настройке слуховых аппаратов только в диапазоне, в котором звучит субъективный шум пациента. Так достигается естественная маскировка окружающими звуками.

Еще один вариант лечения тиннитуса с помощью слуховых аппаратов — это выявить частоту, на которой звучит шум пациента, и «вырезать» усиление в этой области. В этом случае слуховое устройство будет компенсировать снижение слуха, кроме того диапазона, на котором находится тиннитус. Однако идеальная стратегия настройки слуховых аппаратов зависит в первую очередь от типа и степени тугоухости конкретного пациента.

Цифровые слуховые аппараты во многих случаях могут снизить интенсивность тиннитуса и уменьшить стресс, поясняет эксперт. Они сами по себе уже являются эффективным средством восстановления общения с близкими людьми и могут быть важной частью программы борьбы с тиннитусом наряду с такими психологическими инструментами, как консультирование и когнитивная поведенческая терапия.

"Функция маскировки тиннитуса присутствует в большинстве современных слуховых аппаратов, — говорит врач. — Производители стремятся оптимизировать работу устройств по подавлению шума в ушах и давать возможность пользователю выставлять максимально индивидуализированные настройки для наиболее комфортного звучания."



Таким образом, поясняет Элиза Манкиева, любой современный цифровой слуховой аппарат, имеющий функцию по борьбе с тиннитусом, может использоваться для облегчения симптомов шума в ушах, включая заушные и внутриушные модели. Специалист по слухопротезированию всегда может помочь пациенту подобрать его, настроить и дать советы по дальнейшему использованию, отметила эксперт.

Справка

Для профилактики шума в ушах нужно заниматься спортом, отказаться от вредных привычек, лечить хронические болезни, перестать применять медикаменты, которые отрицательно влияют на слух и работу вестибулярного аппарата, избегать шума, который может навредить слуху, соблюдать режим труда и отдыха и следить за гигиеной сна, строго придерживаясь рекомендаций специалистов.