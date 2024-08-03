Назван способ повысить женское либидо

Тестостерон может улучшить половую жизнь и смягчить симптомы менопаузы у женщин, однако при его использовании важно избегать контакта с домашними животными. Об этом эксперты рассказали Daily Mail.

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«Мужской» гормон тестостерон на самом деле вырабатывается в организме женщин яичниками, надпочечниками, а по некоторым данным — и мозгом. Тестостерон защищает от ожирения, влияет на либидо, помогает сохранять мышцы и кост и вырабатывать эритроциты. Его синтез уменьшается при менопаузе, поэтому в период с 2015 по 2022 годы число назначений тестостерона для женщин выросло в 10 раз. Также его назначают женщинам с нарушениями либидо, недостаточной выработкой смазки, в том числе из-за приема некоторых лекарств.

В настоящее время в большинстве стран терапия тестостероном для женщин не зарегистрирована. Поэтому врачам приходится корректировать дозы мужских препаратов. Женщинам обычно требуется доза в десять раз ниже, чем мужчинам. Отсутствие официальных рекомендаций связано с тем, что нет однозначных доказательств эффективности тестостерона для женщин. Также неизвестны долгосрочные эффекты его использования. Согласно рекомендациям NICE по менопаузе 2015 года, тестостерон может рассматриваться только для женщин в постменопаузе с низким либидо, если традиционные методы лечения не помогли.

В беседе с Daily Mail эксперт отметила, что для некоторых женщин препараты с гормоном могут быть полезны, но для большинства он принесет больше вреда, а возможные улучшения часто связаны с самовнушением. Чтобы решить, нужен ли женщине прием тестостерона, врач должен оценить симптомы. Анализы крови не нужны, так как не существует нормального уровня тестостерона.

Обычно тестостерон применяют в виде геля или крема. При этом важно избегать контакта с животными, которые могут слизать средство c кожи. У кошек это может привести к облысению и отеку молочных желез. Также препарат может повлиять на уровень гормонов других людей, поэтому не следует соприкасаться с ними участками кожи, куда нанесено средство с тестостероном.