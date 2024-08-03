Врач назвал возможную причину хронической усталости

В случае хронической усталости, потери внимания и снижения когнитивных способностей люди часто обращаются к психологам. Однако, все это может быть признаком дефицита железа. Об этом рассказал психолог Алексей Сапкин.

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— Если к хронической усталости добавляется головная боль, головокружение, ломкость ногтей и выпадение волос, синдром беспокойных ног или повышенный тонус затылочных мышц, то обязателен анализ крови на ферритин, — подчеркнул Сапкин.



Дефицит этого микроэлемента часто может быть вызван стрессом, питанием или болезнями. При этом организму не хватает продуктов, богатых железом, например, красного мяса, рыбы, бобовых, орехов и зеленых листовых овощей, передает RG.ru.

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