Доктор рассказал, как правильно есть виноград

Многие любят эту ягоду за свежесть и сладкий вкус. Но не все задумывались, можно ли есть его с косточками, и не опасны ли они для здоровья.

Виноград — кладезь полезных веществ. В нем много витаминов и очень ценных микроэлементов. Не стоит забывать и о косточках, подсказала к.м.н., врач-педиатр, специалист интегративной, превентивной и конвенциональной медицин, сооснователь Академии врачей UniProf Ирина Юзуп.

«Виноградные косточки обладают своими уникальными свойствами. В них содержится большое количество полифенолов, которые оказывают антиоксидантное действие, защищая организм от свободных радикалов», — объясняет врач.



В целом косточки не опасны для здоровья, если не злоупотреблять. При этом нужно обращать внимание на несколько важных факторов.

Все косточки твердые. Поэтому при пережевывании могут повредить зубы или десны. Это нужно помнить.

Косточки очень сложно перевариваются, поэтому могут скопиться в кишечнике и вызвать дискомфорт. Кроме того, у некоторых людей они могут вызвать аллергическую реакцию.

«Если пищеварение и так чувствительное, то лучше не есть никаких косточек», - посоветовала доктор Юзуп.



К количеству ягод тоже нужно подходить умеренно. Для взрослых нормальная порция составляет 200-250 гр. в сутки. Для детей, в зависимости от возраста, от 50 до 200 гр.

Некоторым категориям граждан и вовсе нужно отказаться от винограда с косточками. Это пациенты с гастритом, язвой желудка или двенадцатиперстной кишки. Не стоит есть виноград и людям, страдающим от сахарного диабета.