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В донском минздраве рассказали, как не заболеть под кондиционером

Длительное нахождение под кондиционером может спровоцировать возникновение заболеваний. О том, как снизить риски, рассказали корреспонденту ИА «ДОН 24» в министерстве здравоохранения Ростовской области.

Как не заболеть под кондиционером
©  Don24.ru
«Необходимо не устанавливать на кондиционере слишком низкий температурный режим, а также установить защитные экраны для кондиционера, чтобы поток холодного воздуха шел вдоль потолка. Важно регулярно проводить чистку фильтров кондиционера и использовать увлажнитель воздуха для защиты слизистых», – рассказали в минздраве.

Ранее врачи рассказали, что длительное нахождение под кондиционером может быть причиной заражения различными инфекциями.

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